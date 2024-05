Una cittadina nigeriana, corriere della droga, è stata arrestata a Porto Torres perché trovata in possesso di ottocento pastiglie contenenti sostanze stupefacenti. Le confezioni dei farmaci sono state sequestrate dai finanzieri del comando provinciale di Sassari, così come 4500 euro in contanti e tre cellulari.

Durante il controllo su uno sbarco in porto, i militari hanno notato una passeggera appena scesa dalla nave con il proprio bagaglio a mano.

Le hanno chiesto le ragioni del suo viaggio nell’Isola. Da subito l’atteggiamento della ragazza è sembrato strano e sospetto:. Nella valigia, a seguito della perquisizione, sono state trovate 800 pastiglie di due tipologie di farmaci, 500 contenenti il principio attivo tapentadolo e 300 con tramadolo, ossia due sostanze organiche ricomprese nella categoria degli oppioidi.

Così è scattato l’arresto.

