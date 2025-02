Condannato a un anno e sei mesi per violenza sessuale. Oggi in tribunale a Sassari, in sede di abbreviato, la decisione del gup Gian Paolo Piana a carico di un 54enne sassarese che, secondo le accuse, avrebbe palpeggiato nel 2023 una 23enne all’interno di una struttura ricettiva di Stintino dove il primo lavorava come dipendente e la seconda si trovava lì per una esperienza professionale.

Il giudice ha anche disposto per l’uomo il pagamento delle spese processuali più una provvisionale da 20mila euro e la sospensione della pena a condizione che frequenti un percorso di recupero. Nella scorsa udienza il pm Angelo Beccu, che aveva sollecitato la condanna a un anno e sei mesi, non aveva però ritenuto sussistente l’aggravante di un reato compiuto in un istituto di istruzione o di formazione perché, a suo parere, non poteva ritenersi tale la struttura ricettiva.

L’avvocato Giuseppe Melis, difensore dell’imputato, aveva rimarcato poi le discrepanze nelle dichiarazioni della parte offesa andate aggravandosi man mano. La presunta vittima si è costituita parte civile con l’avvocata Paola Dessì che aveva chiesto in discussione 100mila euro di risarcimento.

