Una notizia attesa dai cittadini di Sassari da quasi due anni: verrà finalmente completata la rotatoria tra via Milano, via Rizzeddu e via Rockefeller. Lo ha deliberato la Giunta comunale ieri.

Il provvedimento, voluto dal sindaco Nanni Campus e dalla IV Commissione ai Lavori Pubblici presieduta da Manuel Alivesi, sblocca uno stallo per un'opera fondamentale in una delle direttrici più trafficate della città perché è snodo per arrivare all'Inps, alle scuole e alle strutture sanitarie dell'ex manicomio di Rizzeddu.

L'intervento da 182.234 euro trova copertura finanziaria nel corrente Bilancio di previsione. Si tratta del secondo stralcio esecutivo dei lavori che portano il totale complessivo a 335mila euro, con un incremento di 30mila euro rispetto alla previsione iniziale.

L'opera per la realizzazione della rotatoria era iniziata a fine maggio 2020 ma, dopo neppure un mese, i lavori erano stati interrotti. Il Comune ha poi rescisso il contratto per grave inadempienza della ditta incaricata (Rimac).

Qualche mese fa il Comune ha provveduto a ricostruire una parte dell'abbattuto muro di cinta dell’ex manicomio secondo le indicazioni della Soprintendenza. Adesso il via al completamento della rotatoria che consentirà di eliminare i semafori e snellire il traffico.

