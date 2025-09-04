Arrestato ieri a Sassari dai carabinieri, in flagranza di reato, un uomo responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo, con diversi precedenti proprio per traffico di stupefacenti, è stato notata dai militari in un bar del centro storico. Alla vista delle forze dell’ordine ha provato a nascondere il proprio borsello in uno stanzino dell’attività, azione eseguita in maniera maldestra e subito notata.

Così i carabinieri procedendo al controllo hanno trovato 16 grammi di marijuana già pronta in dosi per la vendita. La seguente perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di 197 grammi della stessa sostanza oltre ad una pianta in stato vegetativo alta più di un metro e diverso materiale utilizzato per il confezionamento. Il materiale è stato sequestrato e l’indagato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

