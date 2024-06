Condannati a sei anni di reclusione e 30mila euro di multa per traffico internazionale di droga. Questa la pena inferta, ieri in tribunale a Sassari, dal collegio presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci, contro Aktepe Hakan e Lorenza Carvajal-Gutierrez, il primo turco, la seconda colombiana.

Il ruolo dei due, all’interno di una vicenda risalente al 2009, sarebbe stato quello di consegnare il denaro - circa 40mila euro - relativo a una partita di droga, somma con cui vennero sorpresi mentre si recavano in provincia di Sassari. L’inchiesta, nata all’estero e poi proseguita in Italia, condusse alla scoperta di un vasto smercio di eroina, cocaina, ecstasy, hashish tra la penisola, la Sardegna e l’Europa.

Le posizioni di Hakan e Gutierrez, ancora irreperibili, erano le ultime rimaste da valutare in ambito giudiziario dopo che gli altri protagonisti avevano già scelto perlopiù la strada dell’abbreviato. A difendere la coppia l’avvocata Maria Carla Sunch dello studio Diaz che ha sottolineato in discussione come non sia mai stato trovato dello stupefacente in possesso dei suoi assistiti. Il processo, di competenza territoriale della Dda di Cagliari, si è poi radicato a Sassari per i reati avvenuti in provincia. Il pm Gilberto Ganassi aveva chiesto la pena di sette anni di reclusione.

© Riproduzione riservata