Il Centro per la diagnosi e la cura dell’epilessia dell’età evolutiva della Neuropsichiatria infantile, dell'Aou di Sassari, dà il via all’Open Day epilessia, un’occasione per sottoporsi a visite di prevenzione ed esami strumentali e per ricevere informazioni sulle patologie epilettiche.

L’iniziativa è in programma mercoledì 22 febbraio, dalle 9 alle 18. In Sardegna sono circa 12mila le persone affette da epilessia e oltre 6mila sono i pazienti che ne soffrono in età evolutiva.

Il Centro epilessia dell’Aou di Sassari, riconosciuto come centro medico di terzo livello per la diagnosi e cura della patologia nell’età infantile, rappresenta un punto di riferimento per circa 2mila pazienti nel centro nord Sardegna.

«L'epilessia – afferma la dottoressa Susanna Casellato, responsabile del Centro, parte integrante della Neuropsichiatria infantile diretta dal professor Stefano Sotgiu –, è una malattia neurologica tra le più comuni in età evolutiva e con diversi gradi di gravità, che possono essere imputabili a differenti eziologie, genetiche, strutturali, metaboliche, spesso multifattoriali».

Il Centro effettuerà registrazioni elettroencefalografiche per la malattia epilettica, o sospetta tale, e prime visite. È previsto il pagamento del ticket, pertanto è necessario contattare la struttura allo 079 229322. Sarà disponibile, inoltre, con libero accesso, un punto informativo nel quale gli esperti risponderanno alle domande dell’utenza.

© Riproduzione riservata