Del Centro Intermodale se ne parla a Sassari dal 1997, ma l'iter per la realizzazione si è dilatato in maniera impressionante tra lungaggini burocratiche, necessità di bonifiche e anche modifiche al progetto originale. Stasera in Consiglio Comunale però la politica si è mostrata compatta e tutti i partiti di opposizione hanno voluto votare insieme alla maggioranza l'acquisizione di un'area funzionale all'ultima progettazione per la realizzazione del Centro Interscambio passeggeri.

I consiglieri del Partito Democratico Giuseppe Mascia, Giuseppe Masala, Fabio Pinna e Carla Fundoni spiegano: «Abbiamo voluto dare un segnale importante: il vecchio progetto del centro intermodale è stato archiviato da questa Amministrazione. Come Partito Democratico noi guardiamo avanti e non indietro, per questo abbiamo voluto dare il nostro voto per un'opera che speriamo possa dare avvio a una nuova fase per la nostra città. Siamo in un momento troppo delicato per le sorti della città e del territorio, abbiamo la responsabilità di guardare oltre le diatribe politiche. Il nostro giudizio sull'Amministrazione Campus non cambia, pensiamo che la città abbia bisogno di un altro passo, di uno sguardo più fresco, di lungimiranza».

Nel corso di quest'anno è andato avanti l'iter per riqualificare l’area di via XXV Aprile e corso Vico, con una nuova piazza e l’ex Gazometro restituito alla città. Sono stati pubblicati i concorsi di progettazione per la “Realizzazione del nuovo centro intermodale e della viabilità ad esso connessa: parcheggio Via XXV Aprile con sovrastante piazza” e per “Restauro e riconversione funzionale del fabbricato Ex Centrale Elettrica”, oltre al progetto esecutivo dei lavori propedeutici alle bonifiche.

Il progetto complessivo del Centro Intermodale vale un finanziamento totale di circa 28 milioni.

