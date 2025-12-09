Ubriaca aggredisce un agente della polizia municipale a Sassari e viene arrestata. La donna, una 44enne sassarese, stava festeggiando ieri l'Immacolata, tra piazza Azuni e via Luzzati, quando, sembrerebbe a causa di qualche bicchiere di troppo, ha cominciato a dare in escandescenze. I poliziotti della Locale sono intervenuti venendo prima insultati e, in seguito, uno di loro ha ricevuto anche un pugno sul labbro dalla signora. Quest'ultima è stata ammanettata e portata nell'auto delle forze dell'ordine da dove, coi piedi uniti, ha di nuovo percosso l'agente, refertato all'ospedale con sei giorni di cure. Stamattina in tribunale l'indagata, difesa dall'avvocato Attilio Pinna, ha chiesto scusa agli agenti e sostenuto di non ricordare quanto accaduto. La giudice Monia Adami ha disposto la convalida dell'arresto ma nessuna misura cautelare.



