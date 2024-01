Si è introdotto nottetempo nel tribunale di Sassari, ma è stato sorpreso da una guardia giurata che l’ha fermato e ha allertato la Questura.

Le volanti al loro arrivo hanno appurato come l’uomo, un 26enne di Sassari, fosse riuscito ad introdursi nel Palazzo di Giustizia passando da una finestra forzata con pinza e martello.

Il giovane è stato dunque arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato ed è stato anche denunciato per porto ingiustificato d’armi.

Al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a Bancali.

