“Quali cambiamenti per una società più inclusiva. Le persone in stato di povertà: problema o risorsa?”. E' il titolo della tavola rotonda in programma giovedì alle ore 16 nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari. Il convegno è organizzato dall'assemblea Caritas e dalle realtà caritative della diocesi di Sassari.

Previsti gli interventi di Antonello Spanu, direttore della Caritas Diocesana di Sassari e della Fondazione Accademia, della

Dott.ssa Francesca Levroni, rappresentante della Caritas Italiana, della Prof.ssa Maria Lucia Piga, dell’Università degli Studi di Sassari, del Dott. Mirko Marongiu, Responsabile del Plus Anglona-Corso-Figulinas, di Dott. Donato Salis e della Dott.ssa Francesca Cola, Membri del PLUS di Sassari.

L'arcivescovo di Sassari Monsignor Gian Franco Saba farà l'incontro conclusivo.

La tavola rotonda sarà occasione anche per illustrare l’assemblea Caritas e realtà caritative della diocesi di Sassari che si svolgerà domenica nella Parrocchia “Nostra Signora del Latte Dolce a Sassari a partire dalle 15.30.

