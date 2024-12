Era accusato di stalking nei confronti di una 85enne in un paese dell’hinterland sassarese. Ma ieri, in tribunale a Sassari, l’imputato 80enne è stato assolto dalla giudice Silvia Masala perché il fatto non sussiste.

La denuncia della donna faceva riferimento a un periodo tra il 2016 e 2017 quando l’uomo le avrebbe fatto, secondo il capo d’imputazione, telefonate scurrili appostandosi poi spesso sotto casa. Una relazione quella tra i due, come ricordato dalla pm Lara Senatore in discussione, telefonica e sviluppatasi con questa modalità per non destare pettegolezzi in paese.

Per l’avvocato della difesa, Salvatore Carlo Castronuovo, non ci sarebbe stata alcuna persecuzione da parte del suo assistito nei confronti della vedova, al contrario questi le avrebbe prestato 15mila euro in contanti su sua richiesta, senza mai riceverli indietro e non rispondendo più alle chiamate dell’uomo.

L’avvocato di parte civile, Gian Carmelo Serra, aveva invece confermato le accuse sollecitando 10mila euro di risarcimento. E se la pm aveva chiesto l’assoluzione con formula dubitativa quella della giudice è avvenuta con formula ampia.

