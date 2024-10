Spari, per fortuna in aria, nel centro storico di Sassari. Nel primo pomeriggio un giovane ha cominciato a deflagrare alcuni colpi verso il cielo in via Mercato.

I residenti, allertati e spaventati da quel che stava accadendo, hanno chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri con diversi militari e una camionetta dell'Arma. Insieme a loro anche alcuni agenti della polizia di Stato.

Bloccare il giovane, sassarese, è stato complesso anche perché, secondo una prima ricostruzione, soffrirebbe un disagio psichico. All'uomo, alla fine, è stata tolta l'arma che non è dato sapere, al momento, se fosse una scacciacani oppure no. La persona sarebbe stata condotta in caserma dai carabinieri. Non si registrano feriti.

