È scattata alle prime luci dell’alba l’operazione dei carabinieri della Compagnia di Sassari che si è conclusa con l’applicazione di 8 misure cautelari. Gli indagati sono tutti di nazionalità nigeriana, residenti nel centro storico del capoluogo: sono accusati, a vario titolo, di spaccio di stupefacenti in concorso.

I militari hanno agito insieme ai rinforzi disposti dal Comando provinciale tra i quali due unità cinofile dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”.

Nel corso del blitz sono state effettuate altre 9 perquisizioni che hanno portato complessivamente alla denuncia di 28 persone.

L’attività investigativa seguita dal Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari era cominciata nel novembre 2020 e ha permesso di ricostruire il traffico di eroina per un giro d’affari di circa 30mila euro mensili. La droga veniva reperita da un componente del gruppo criminale e poi spacciata al dettaglio nelle vie centrali di Sassari, in particolare nell’area delle scuole materna ed elementare San Donato.

Gli indagati nascondevano lo stupefacente in bocca e poi lo “sputavano” per la consegna al cliente il quale, a sua volta – in piena pandemia da Covid – lo occultava in bocca per eludere possibili controlli.

In carcere sono finiti H.A., classe ‘94, e H.S., classe ‘95, mentre colpiti dal divieto di dimora nei Comuni della provincia sono L.E., classe ‘92; S.O., classe ‘92; O.H.D., classe ‘96; A.J., classe ‘94; M.E., classe ‘87; T.O., classe ‘90. Sono tutti nigeriani, pluripregiudicati e percettori del reddito di cittadinanza.

Durante il blitz sono stati messi sotto sequestro ulteriori 292 grammi di eroina, 7 di cocaina, 60 di marijuana e 5.200 euro in contanti, che hanno portato ad altri 5 arresti per spaccio.

(Unioneonline/s.s.)

