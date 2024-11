Tour della giunta nei quartieri di Sassari. L’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Mascia sta incontrando da tempo la cittadinanza per stabilire un contatto diretto coi residenti e riceverne le problematiche.

Dopo il giro per Latte Dolce e Santa Maria di Pisa, ieri è stata la volta di Rizzeddu-Monserrato in una affollata riunione nel salone della chiesa di Don Bosco in via Washington promossa dal Comitato presieduto da Gianni Pinna. L’interfaccia con l’amministrazione ha permesso di dare sfogo ai problemi di una comunità che sente di essere stata abbandonata.

Persone anche adirate per la 46enne investita ieri sulle strisce in via Rockefeller e che hanno riproposto il tema di alcune scelte sulla viabilità spesso incomprensibili e, a loro parere, pericolose operate nei mesi scorsi. Pesa l’assenza, come in altre parti della città, di luoghi di ritrovo per i giovani e, in particolare, per gli anziani. In questo senso la chiusura del punto Auser, operato dalla precedente giunta civica, ha lasciato molte ferite aperte.

«Non sono stato d’accordo sul metodo - ha dichiarato il primo cittadino - ma è evidente che c’erano dei problemi». Le maggiori criticità riguardano gli stabili che, in parte, sono comunali e in parte di Area. Su alcuni di questi ultimi, ad esempio quello di via Washington, sono tante le proteste per la fatiscenza e l’accumulo di antenne della telefonia che i residenti temono possano avere ripercussioni sulla loro salute.

Temi però che non sono di pertinenza del Comune ma dell’organismo regionale. Il sindaco ha promesso l’attenzione della sua giunta ma non miracoli per cui mancano le risorse finanziarie e il personale per agire.

«Negli anni - così Mascia - abbiamo perso decine di dipendenti in Comune». L’impressione, in generale, è che le difficoltà dei diversi quartieri e rioni spesso siano simili e che le giunte di turno debbano tamponare il più delle volte le emergenze senza riuscire a programmare a lungo temine. Oggi gli incontri della giunta proseguiranno con il comitato di Li Punti.

