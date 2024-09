Ospedali territoriali depotenziati, mancanza di medici di base e infermieri, le criticità dei pronto soccorso e le problematiche legate alla psichiatria. Sindaci del sassarese a confronto con l'assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi, la presidente della commissione sanità Carla Fundoni, in un incontro voluto dalla conferenza socio-sanitaria dell'Asl 1, presieduta dal sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta.

Il quadro emerso è emergenziale, hanno sottolineato anche i sindacati, evidenziando i problemi del personale, gli stipendi inadeguati, carichi di lavoro eccessivi e una distribuzione iniqua delle forze in campo, tra Asl e Aou, in favore di quest'ultima. Tra Ittiri e la Maddalena, 7000 cittadini non hanno il medico di base, professione ritenuta poco appetibile.

Per questo sono stati richiamati in servizio medici in pensione, sono state innalzate le retribuzioni e ora si pensa di coinvolgere gli specializzandi in medicina,per un periodo di formazione sul campo, retribuito e riconosciuto. Ascoltare i territori diventa fondamentale in vista di una riforma sanitaria, sottolineano l'assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, e il presidente della conferenza socio-sanitaria, Gianfranco Soletta.





