Incidente in corso Vittorio Emanuele a Sassari. Intorno alle 04:15 circa, un'autovettura mentre scendeva per la strada, per cause ancora da accertare, si è scontrata con 3 auto in sosta, tra cui un mezzo per la raccolta dei rifiuti, coinvolgendo un passante trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso.

Il pedone è un extracomunitario che, al momento del soccorso, non aveva i documenti. Secondo una prima ricostruzione è finito schiacciato mentre attraversava tra una Punto e una Nissan. Il possibile conducente di una delle autovetture avrebbe 47 anni e, mentre scendeva per il Corso, ha travolto l'altra macchina. Sul posto sono ancora presenti le scarpe del ferito e i suoi oggetti personali. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco che ha messo le vetture in sicurezza. Intervenute anche 2 ambulanze del 118 e la volante della Polizia Stradale.

