“L'Italia vincente” secondo FdI sbarca a Sassari. Ieri sera nel parco di Monserrato l'evento di Fratelli d'Italia a cui presenziano senatori e deputati del governo meloniano, tra cui Antonella Zedda, Barbara Polo e Giovanni Satta, oltre a un nutrito numero di simpatizzanti. Due i temi “sardi” sulla bilancia, a partire da quello dei trasporti.

«Per quanto riguarda quelli interni», afferma Salvatore Deidda, presidente commissione Trasporti della Camera dei deputati, «Rfi sta portando a compimento tutte le gare d'appalto per l'elettrificazione dell'intera rete ed entro il 2030 sarà completata». Domani Deidda incontrerà poi l'Arst: «Mi confronterò con l'Azienda per garantire maggiori servizi e parlare di quelle che sono le ferrovie complementari e anche il trenino verde». Sulla Sardegna a due velocità si esprime così: «Basta coi campanilismi di Sassari, Cagliari e Olbia. Vogliamo garantire l'unità del nord isolano e finirla con la concorrenza tra Olbia e Sassari».

L'altro problema sono le rinnovabili, su cui il sottosegretario al ministero dell'Ambiente Claudio Barbaro, presente ieri, si è già espresso venerdì nell'isola dichiarando di «non essere né pro né contro». Aggiunge qualcosa l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Marco Porcu: «Il governo nazionale sta emanando un decreto sulle aree idonee. Subito dopo scatteranno gli obblighi per la giunta regionale di pianificazione sul nostro territorio di quelle che sono le quote richieste entro il 2030». Sei i gigawatt che ci competono e che verranno distribuiti su aree, così le definisce Porcu, «già compromesse».

Impossibile fare alcunché quindi senza il decreto governativo e l'assessore vuole in qualche modo rassicurare i sardi. «Le richieste di allaccio», dichiara, «non rispondono ai progetti che vengono effettivamente presentati, ed è altrettanto vero che la Regione ha bocciato, laddove poteva, la maggior parte dei progetti che ci sono stati presentati, o per i quali il governo ha chiesto il parere per la commissione Via nazionale».

