Malumori che si trascinano da mesi. Punture di spillo che ora sono diventate molto di più. Volano gli stracci nella maggioranza civica e pentastellata che a Sassari sostiene il sindaco Nanni Campus.

Protagonisti due capigruppo: Manuel Alivesi, capogruppo di Noi per Sassari e Giuseppe Palopoli, capogruppo di Sassari Civica. Quest'ultimo è molto attivo sui social e ha sempre mantenuto la sua autonomia, non aderendo, ad inizio legislatura, al gruppo unico guidato proprio da Alivesi, prima della nuova scomposizione di gennaio.

Tra i due politicamente non scorre quindi buon sangue. Ora la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la pulizia della fontana di Santa Maria. Manuel Alivesi sostiene "che è stato lui, in data 25 maggio, a richiedere la pulizia all'assessore Lugliè. Qualcuno però - riferito al consigliere Palopoli - si affretta ad attribuirsi meriti e medaglie che non ha".

Stizzita sui social la risposta di Palopoli, che riferendosi esplicitamente al suo collega Alivesi tuona: "Mentre si svolgeva la seduta del Consiglio Comunale, lui si esercitava a scrivere falsità sul mio conto. A me fa un po' pena". Controreplica del Consigliere Alivesi: "Hai finito di attribuirti i meriti di quanto di buono l'Amministrazione sta facendo". In attesa della prossima puntata e degli effetti che questa lite potrebbe avere in maggioranza, l'unica cosa sicura è che la fontana sia stata pulita da operai comunali.

