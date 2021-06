Incidente stradale a Sassari, sul cavalcaferrovia che si trova nei pressi della stazione centrale.

Per cause che rimangono da precisare si è verificato uno scontro frontale tra una Dacia e una Ford Fiesta. Il conducente di quest'ultima autovettura è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. Presente anche una pattuglia della polizia locale, che ha eseguito i rilievi del caso.

