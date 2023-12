Atto vandalico alla rotonda di Platamona, nel territorio di Sassari. Balordi prendono a sassate le vetrate che mettono a dimora le pensiline della fermata degli autobus. Solo tre anni fa il progetto di redesign dell’immagine di Atp, voluta fortemente dalla nuova governance aziendale, che prevedeva l’installazione di strutture di ultima generazione nei punti centrali e nevralgici della città, con riqualificazione delle vecchie pensiline e nuova collocazione in aree fino ad allora sguarnite da riparo nei luoghi di attesa del bus.

Quelle strutture hanno avuto vita breve. Gli incivili hanno pensato bene di danneggiarle, spaccando i vetri che tengono a riparo dagli agenti atmosferici le panchine di attesa del bus. Anche Platamona, nei pressi della Rotonda, era di quei luoghi inseriti nella nuova progettazione di riqualificazione che prevedeva due nuove pensiline di cristallo trasparente, meno impattanti da un punto di vista paesaggistico ed utile riparo dal sole o dalle intemperie per gli utenti.

«Ci sono voluti due anni per poter installare queste pensiline nella rotonda di Platamona, due pensiline in vetro nel rispetto di ciò che c’è stato richiesto dalla tutela del paesaggio», ha commentato il presidente Atp, Paolo Depperu. «Alcuni, vigliaccamente, hanno visto bene di demolire ciò che con tanto sacrificio si costruisce. La nostra città, ha bisogno della collaborazione di tutti per migliorare e crescere, tutti devono dare una mano, ma non è questa la mano di cui abbiamo bisogno».

