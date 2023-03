Una statua, quella di San Francesco, danneggiata. Un’altra, quella di Padre Pio, scomparsa. Un prete che si mette sulle tracce del ladro e riesce a ritrovarlo.

Protagonista Padre Isidoro De Michele, della chiesa dei Cappuccini di Sassari, che lo racconta sui social: «Che pomeriggio! La Torres perde immeritatamente in casa, in più un disagiato ci ruba la statua di Padre Pio e se la porta sottobraccio lungo Corso Trinità...».

Per i rossoblù dovrà attendere una settimana, ma «non potevo invece aspettare una settimana per riprendere Padre Pio e riportarlo a casa. Oggi rubato, oggi rientrato».

Il furto è stato sventato grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza ma anche a un altro: «È vero che il centro storico di notte è mal frequentato, ma stasera dai più disperati ho ricevuto davvero tanto: cordialità e collaborazione. Grossomodo sapevo dove trovare il ladruncolo, ma loro mi hanno accompagnato proprio davanti alla sua porta. Gli Angeli Custodi mandati da P. Pio e dalla Centrale, hanno fatto poi il resto».

Il malvivente «già domenica scorsa aveva fatto altrettanto, introducendosi di notte per rubare. Condonata come se niente fosse, manco sapeva che sapessi. Il troppo però decisamente storpia. Purtroppo entrambe le statue sono danneggiate. Sì, dimenticavo… nel tentativo maldestro di portar via anche quella di San Francesco, gli è scivolata di mano ed è caduta per terra, rompendosi la testa. Se gli fosse invece caduta sulla testa? Peccato che i santi queste cose nemmeno le pensino, i meno santi, invece, le auspichino».

