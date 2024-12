Finiscono in carcere a Bancali due uomini accusati di rapina aggravata in concorso. Ad arrestarli i carabinieri che hanno appurato come le due persone, ieri in centro storico a Sassari, abbiano aggredito e picchiato un giovane che avrebbe dovuto restituire loro pochi euro.

La coppia si è impossessata della catenina in acciaio della vittima rubando anche le chiavi dell’automobile che teneva nello zaino. Gli accusati sono scappati, dopo la violenza, proprio a bordo della macchina di proprietà del giovane.

Una volta inoltrata la denuncia i carabinieri hanno identificato i due autori della rapina e ritrovato l’auto.

