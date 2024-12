Minorenni tentano di fuggire con una cassa acustica e vengono ritrovati dalla polizia di Stato.

È successo ieri sera a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda, quando due persone sono state viste allontanarsi con lo strumento wireless, sottratto a un negozio, per le strade vicine.

Gli agenti della questura hanno rintracciato in breve tempo una coppia di giovani che corrispondeva alla descrizione e che veniva riconosciuta dal gestore dell'esercizio commerciale. Identificati come minori venivano affidati ai rispettivi genitori.

