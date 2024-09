Ha rubato una borsetta da 250 euro in un negozio, la commessa e il titolare lo hanno inseguito fino all’arrivo dei poliziotti.

È successo ieri sera a in viale Italia a Sassari, quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una chiamata da parte della commessa che stava inseguendo il ladro.

Gli agenti hanno subito notato il malvivente, che corrispondeva alla descrizione fornita. Aveva in mano una bottiglia di birra e la borsetta appena rubata. Ubriaco e barcollante, fermato dai poliziotti li ha minacciati nonostante facesse fatica a parlare: «Ci vediamo dopo senza divisa, ti spacco la faccia».

Portato in Questura e perquisito, è stato trovato in possesso di una pinza a pappagallo, un coltello e oltre due grammi di marijuana. L’uomo è stato dunque tratto in arresto per furto aggravato e denunciato per resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale, possesso di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi per cui non è ammessa licenza e possesso di sostanza stupefacente.

(Unioneonline)

