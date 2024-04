Avrebbe rubato a Sassari gioielli d’oro per il valore di 8mila euro. Con quest’accusa è finita a processo una 32enne non italiana che, nei giorni scorsi nel tribunale del capoluogo turritano, è stata condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione dalla giudice Antonietta Crobu.

Secondo l’accusa nel 2020 la donna si sarebbe introdotta in un appartamento del quartiere di Monte Rosello con una complice, rimasta ignota, sottraendo i monili durante l’assenza della padrona di casa. La quale, rientrata, trovando le due sulle scale aveva chiesto spiegazioni ricevendo come risposta che avevano sbagliato palazzina per poi dileguarsi.

Nel corso del processo l’imputata, difesa dall’avvocato Marco Salaris, ha negato di essere la donna segnalata dalla parte offesa affermando che, in quel periodo, era incinta e non poteva essere lei. Tra l’altro indicando una connazionale con cui, a suo parere, era stata confusa. Versione non ritenuta credibile dalla pm Ilaria Achenza che ha sollecitato la pena poi confermata dalla giudice.

