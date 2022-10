Una fuga di gas che stamattina aveva preoccupato non poco i residenti di via Alivia, quartiere Luna e Sole di Sassari. Verso le 10 e 30 sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassari, che hanno messo in sicurezza la zona e avvertito i tecnici di Medea (la società che gestisce la distribuzione del gas nel capoluogo), che sono intervenuti, hanno individuato la perdita e l'hanno riparata.

Alle 12 è tornato tutto alla normalità e si è posta quindi fine alla preoccupazione.

"Si è trattato di una piccola fenditura a una tubazione, dalla quale è uscito un po' di gas - fanno sapere dall'ufficio stampa di Medea -. I nostri tecnici sono comunque intervenuti prontamente e ora la situazione è totalmente sotto controllo".



