Rete idrica da manutenzionare a Sassari. Domani dalle 9.30 alle 13.30 sono previsti dei lavori straordinari in via Duca degli Abruzzi, nei pressi dell’intersezione con via Napoli. Prevista l’interruzione dell’erogazione a San Paolo, San Giuseppe, Monserrato e Rizzeddu.

I tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento che prevede la sostituzione dell’attraversamento idrico situato nel tratto terminale della strada. Le operazioni saranno eseguite nella fascia oraria indicata.

Al termine dell’intervento, le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio della rete idrica. L’erogazione potrebbe essere ripristinata prima dell’orario previsto qualora i lavori dovessero terminare in anticipo rispetto a quanto preventivato.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata