Due sassaresi sono stati fermati dalla Squadra Mobile in quanto ritenuti responsabili di due rapine a mano armata andate in scena nella notte fra lunedì e ieri ai danni di un commerciante ambulante e di una persona dedita all’attività di prostituzione.

I due, in via Porto Torres, avevano avvicinato un uomo che si trovava fermo a lato della strada. Lo hanno attirato in una zona appartata e, sotto la minaccia di un coltello puntato alla gola, costretto a consegnare la borsa.

Poco dopo, hanno portato a termine la seconda rapina con le stesse modalità. Questa volta nel mirino è finito il gestore di un chiosco di panini in piazza Santa Maria, dove hanno portato via l’incasso della serata.

I due presunti malviventi sono stati identificati e nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati il coltello di grosse dimensioni e alcuni degli oggetti rubati alla prima delle vittime.

I fermati sono stati portati alla Casa Circondariale di Bancali in attesa della convalida.

