Situazione sempre più critica in centro storico a Sassari. A parte lo spaccio di stupefacenti, fenomeno ormai notorio, cresce quello dei furti, tentati, riusciti o sventati. E negli ultimi giorni sono stati diversi i gesti in questo senso, come l’effrazione in un negozio di extracomunitari, poi in un'attività che vende fiori, oppure in un locale di via Luzzatti.

Proprio qui, ieri notte, armati di un piede di porco, l'ignoto o gli ignoti ladri, si sono introdotti negli spazi dedicati alla cosmesi danneggiando il vetro temperato e, sembrerebbe, sottraendo alcuni trucchi.

«Ormai lo fanno in continuazione - riferisce un testimone - solo la scorsa settimana hanno usato la stessa tecnica in altre due attività vicino a Corte Santa Maria». E sempre stamattina una persona ha indossato diverse felpe da un esercizio di articoli sportivi in piazza Azuni provando a scappare ma venendo subito fermato da un dipendente.

«Il giovane che ha provato a rubare ha chiamato la madre dicendo che l’avevano sorpreso - riferisce una persona che ha assistito alla scena - Poi è stato lasciato andare, prima che arrivassero i carabinieri, perché stava avendo una crisi di astinenza».

«Bisogna che si faccia sapere cosa sta accadendo - racconta il titolare di un’attività in Corso Vittorio Emanuele - i furti sono ormai all’ordine del giorno».

