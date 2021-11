Controlli a tappeto della Polizia Stradale di Sassari nel fine settimana.

I controlli effettuati nell’intero territorio provinciale hanno comportato la contestazione di numerose violazione al Codice della Strada.

Rilevate, in particolare, 10 guide in stato di ebrezza alcolica. Nel dettaglio, 2 donne e 8 uomini di età compresa tra i 20 a 35 anni sono risultati alla guida con tassi da tre a quattro volte superiore al consentito.

A loro carico sono scattate altrettante denunce penali, con il sequestro ai fini della confisca di 4 veicoli e il ritiro di 10 patenti per la successiva sospensione fino a due anni.

In un caso, nel centro urbano di Sassari, il forte stato di ebrezza di un conducente è stato causa di un incidente per fortuna con soli danni.

Intensificati nelle ultime settimane anche i controlli della velocità in ambito extraurbano, e in particolare nelle strada statali 291 Sassari/Alghero, 729 Sassari/Olbia e sulla Carlo Felice, con la rilevazione di oltre 150 violazioni e il ritiro di 73 patenti per la successiva sospensione.

In un caso un conducente di un potente SUV è stato fermato mentre viaggiava alla velocità di 187 km/h.

Sequestrati anche 30 veicoli perché privi di copertura assicurativa.

In generale, i conducenti sanzionati sono di età compresa tra i 20 e 40 anni e tutti residenti in provincia di Sassari.

Nei prossimi giorni i controlli saranno intensificati in vista della festività.

(Unioneonline/v.l.)

