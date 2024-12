Il Consiglio comunale di Sassari fa felici i titolari di bar e ristoranti: l'assemblea ha approvato ieri il nuovo regolamento del suolo pubblico che include tante novità fra cui, la più attesa, è il raddoppio degli spazi disponibili per i dehors.

Ma non è l'unica: ci sarà anche la possibilità di concedere ulteriori metrature nelle borgate e nei quartieri periferici; sarà possibile ottenere spazi nel lato opposto della strada a tutte le attività che si affacciano su una via a una corsia, non solo a quelle in cui sono state istituite le zone 30; è abolito l'obbligo di chiedere l'assenso di condomini o attività commerciali purché tavolini e sedie distino almeno due metri dalle vetrine dei negozi o dai portoni dei palazzi; scivoli, rampe e altre strutture finalizzate a rimuovere le barriere architettoniche non saranno più calcolate nella metratura di suolo pubblico concesso, ma come extra che dovrà misurare al massimo cinque metri lineari.

Il nuovo regolamento prevede la concessione del suolo pubblico anche alle attività artigianali: una misura adottata per sostenere il commercio di prossimità, mutuando modelli già sperimentati altrove con successo per assecondare la tendenza a vivere e stare il più possibile all'aria aperta. Novità anche per quanto riguarda le morosità: d'ora in poi chi subentra o il proprietario dell'immobile che ospita l'attività, dovrà accollarsi i pagamenti non onorati dal precedente gestore dell'esercizio commerciale.

Con le nuove norme inoltre l'obbligo di depositare una fideiussione resta solo per i titolari dei dehors, ma varrà 3mila euro anziché 5mila.

Sul piano pratico, invece, via libera alla realizzazione di un corridoio di collegamento tra l'ingresso dell'attività e lo spazio all'aperto. Viene stabilito, infine, che le pratiche non debbano e non possano essere assoggettate alla politica: il rilascio della concessione non sarà più vincolato alla preventiva comunicazione alla giunta della pratica in via di definizione.

(Unioneonline)

