35.460 euro raccolti da dare in dote ai futuri sposi nella festa di San Nicola a Sassari.

Stasera, nella cattedrale intitolata al patrono del capoluogo turritano, si è rinnovata l’antica usanza di donare a coloro che stanno per convolare a nozze, e hanno scarse risorse economiche, una somma di denaro con cui poter coprire le spese dell’imminente matrimonio.

Persone scelte attraverso le parrocchie - quest'anno San Pio X, San Giuseppe e San Donato - che frequentano ed estratte a sorte al termine del solenne pontificale celebrato dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba.

E proprio l’alto prelato ha voluto ricordare come il santo vescovo di Mira sia associato alla generosità e ai miracoli compiuti, oltre al gesto che, narra la leggenda, lo portò appunto a donare del denaro a futuri marito e moglie.

A contribuire all’importante cifra raccolta, ben 5mila euro in più dello scorso anno, è stato anche il Comune che, come nel 2023, ha dato 14mila euro. Alla giornata in cui si festeggia San Nicola si accompagnerà, domenica 8 dicembre, insieme alla celebrazione dell’Immacolata Concezione, il rito dell’infiorata in piazza Mazzotti.

Alle 10 verrà deposta, come atto di venerazione, una corona di fiori in cima alla Colonna Mariana sulla statua della Madonna.

© Riproduzione riservata