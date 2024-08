Sassari in prima linea contro la speculazione energetica. È partita nei giorni scorsi in via Frigaglia la raccolta firme di iniziativa popolare “Pratobello 24” promossa dall’associazione Sa Domo de Totus.

Molte le persone che si sono messe in fila per dire il proprio no all’assalto eolico usando una legge ideata da alcuni sindaci sardi.

«Si tratta dell’utilizzo dell’articolo 3 dello Statuto Sardo sulle competenze esclusive in materia urbanistica», spiega Ninni Tedesco, vicepresidente di Sa Domo, nel corso dell’assemblea aperta, «inoltre la Corte Costituzionale ha più volte rilevato che la competenza del legislatore sardo comprende anche le funzioni relative ai beni culturali e ambientali, il che significa che noi possiamo legiferare per proteggere il territorio nel suo complesso dagli speculatori e non solo il paesaggio astrattamente inteso».

Coinvolti nell’iniziativa anche i consiglieri comunali, come Nicola Lucchi, Mariano Brianda, Antonello Sassu e Martina Marongiu, presenti per autenticare le firme. «Noi di Sa Domo de Totus siamo solo uno strumento per quella che sta diventando una grande battaglia del popolo sardo», sostiene Leandro Cossu, uno dei promotori della raccolta, «la nostra isola si trova di fronte a una vera e propria colonizzazione, sotto il pretesto della transizione energetica, che rischia di trasformare il territorio in una distesa di impianti industriali, a discapito dell'ambiente, degli interessi e della dignità del popolo sardo».

Intanto dalla prossima settimana si potrà aderire all’iniziativa grazie ai banchetti per la raccolta firme che si troveranno in città. «Il nostro obiettivo», chiarisce Cristiano Sabino, un altro esponente dell’associazione, «è raggiungere 50mila firme, in modo da far sapere che i sardi sono contrari alla speculazione energetica».

