Verso il 65% della raccolta differenziata. L’obiettivo è quello prefissato dal Comune di Sassari per evitare le multe della Regione che ha posto la percentuale come dato minimo per la premialità.

Ieri a Palazzo Ducale si è illustrata la nuova strategia dell’amministrazione che parte anche dalla tecnologia con l’app OpenBin. Quando l’operatore riscontra un conferimento non conforme mette il bollino di rifiuto e inserisce la segnalazione nell’app trasmessa subito ai tecnici comunali. Come hanno avuto modo di riferire in conferenza stampa l’assessore alla Transizione ecologica Tore Dau, il settore Verde e Ambiente e la società Sassari Ambiente si procede al momento per step con controlli in particolare sugli esercizi commerciali, 6000 utenze che incidono, per via degli imballaggi, per più del 20% sulla raccolta complessiva.

Per aiutare nei controlli e nella sensibilizzazione il Comune ha assegnato due agenti della polizia locale in pianta stabile al settore competente. Sensibilizzazione e vigilanza sono le due direttrici dell’azione amministrativa che potrà contare anche, nell’interfaccia coi cittadini, sull’app Municip.Io, aggiornata con grafica e tecnologia più moderne e permetterà di fare segnalazioni e ricevere le news.

«Le prime tre mosse necessarie - ha affermato Dau - sono l’aumento della raccolta porta a porta, il passaggio alla tariffa puntuale, ossia calcolata sui rifiuti prodotti dalla singola utenza, e la riduzione delle frequenze di raccolta, soprattutto nell’agro».

A partecipare all’incontro la dirigente del settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, Marge Cannas, e l’amministratore delegato di Sassari Ambiente, Stefano Garbarini, il maggiore Alberto Testoni e l’assistente capo superiore Tore Mulargia, la responsabile dell’appalto, il direttore esecutivo e il responsabile del piano di comunicazione, Deborah Manca, Mario Franco Soggiu e Giampiero Barrocu.

