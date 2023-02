Il settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari ha predisposto per le prossime settimane un fitto calendario di interventi di pulizia delle caditoie e dei tombini sulle strade cittadine. Un programma per garantire il funzionamento regolare dell’impianto di raccolta e convogliamento in fognatura delle acque meteoriche ed evitare ristagni.

L’assessore all’Ambiente, Antonello Sassu, ha disposto interventi in grado di assicurare la funzionalità dei pozzetti d’ispezione, le bocche di lupo e le camere di sedimentazione, oltre a tutti quegli accessori pertinenti al sistema di smaltimento. Con determina dirigenziale è stato affidato il servizio di pulizia, spurgo e ripristino della funzionalità delle caditoie stradali, a servizio della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, alla ditta Terra Marina s.c.a.r.l. con sede a Predda Niedda per un importo pari circa 55mila euro.

L’attività che avrà la durata di due mesi, interessa le arterie più importanti della città. L’operazione di particolare importanza nella stagione delle piogge e delle precipitazioni più intense, evita allagamenti in alcune zone e quartieri particolarmente critici.

