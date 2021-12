Un manovale, 36enne sassarese, è precipitato da un ponteggio allestito in un cantiere in via Fermi a Sassari. Un volo di quattro metri che gli ha procurato gravi traumi in tutto il corpo.

L’incidente sul lavoro si è verificato mentre erano in corso interventi di ristrutturazione in una palazzina.

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno fatto perdere l’equilibrio all’operaio, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile del Santissima Annunziata. Stando alle prime informazioni l’incidente è accaduto mentre il 36enne stava lavorando su una impalcatura di un cantiere edile per il ripristino di un’abitazione privata.

La caduta ha richiamato l’attenzione dei suoi colleghi operai che hanno subito richiesto i soccorsi. Il manovale è stato immediatamente trasportato dall’equipe medica del 118 all’ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Verifiche in corso da parte delle forze dell’ordine per risalire ad eventuali responsabilità sull'accaduto.

