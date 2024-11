Giuseppe Palopoli va assolto. Stamattina in tribunale a Sassari la pm Paola Manunza ha motivato con il “diritto di critica politica” la richiesta di assoluzione per l’ex consigliere comunale imputato per diffamazione aggravata nei confronti di Laura Useri, assessora comunale alla Cultura dal 2021 al 2024 durante il mandato dei Civici.

Palopoli, in un video del 2023 su Facebook, aveva lanciato i suoi strali contro la ex pentastellata contestando le condizioni della Fontana di Rosello. Una performance che la Useri aveva ritenuto diffamatoria nei suoi confronti procedendo con la querela arrivata a processo e oggi alle battute finali con la discussione.

Per l’avvocato difensore Luigi Satta l’attacco dell’ex candidato sindaco alle ultime comunali non era di natura personale ma soltanto politico. Il giudice Antonello Spanu ha rinviato a fine novembre per repliche e sentenza.

