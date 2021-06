Situazione non più sostenibile nelle case popolari AREA ( Agenzia Regionale Edilizia Abitativa) dei quartieri Latte Dolce e Santa Maria di Pisa di Sassari.

Non solo degrado e fatiscenza, ma anche usura delle strutture montanti, fotografia di una manutenzione che non si esegue da anni. Nei palazzi di via Monteverdi uno dei casi più gravi, in cui è evidentissimo lo stato precario dei piloni, per non parlare di tutto il resto. Il comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa cerca di sollecitare ancora le istituzioni. "Sullo spinoso argomento abbiamo avviato contatti con la Regione - afferma Gianluigi Onida, uno dei componenti del comitato - Per la ristrutturazione si potrebbe ricorrere al bonus 110 % per le case approvato dal Governo, ma ci sarebbero anche altre soluzioni. Di sicuro un urgente intervento pubblico non è più prorogabile, altrimenti sanare la situazione diventerà sempre più difficile e oneroso. E non solo per i palazzi di via Monteverdi".

