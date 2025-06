Un’ossessione sentimentale che si è trasformata in atti persecutori: vittima un uomo vessato da centinaia di messaggi dal contenuto minaccioso che, nel corso degli ultimi mesi, gli avrebbe indirizzato l'ex compagna di 20 anni. In più occasioni la ragazza si sarebbe presentata a casa dell’ex, poco più che coetaneo, con un coltello in diverse occasioni spaventandolo e costringendolo a cambiare abitudini di vita.

Temendo per l'incolumità dei genitori si era poi deciso a vivere da solo. La giovane aveva già ricevuto diverse misure cautelari, tra cui gli arresti domiciliari e il divieto di avvicinamento, infrante però con frequenza.

Ieri notte l'ennesima violazione delle disposizioni del giudice con un messaggio in piena notte che ha costretto i carabinieri a procedere con l'arresto e al sequestro del cellulare.

Stamattina in tribunale a Sassari l'udienza di convalida davanti alla giudice Silvia Masala dove la 20enne era difesa dall'avvocato Salvatore Castronuovo.

