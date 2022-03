Rischio di cluster sinora scongiurato.

Sono infatti 6 i pazienti positivi al Covid (su 18) nel reparto Clinica Medica dell'ospedale San Pietro di Sassari.

Mentre tra il personale risultano solo 2 i contagiati. La buona notizia quindi è che i risultati dei test sugli altri pazienti e personale abbiano dato risultato negativo. La paura era che i contagi risultati ieri si estendessero a tutto il reparto.

Per fortuna così non è stato, almeno per il momento, anche perché i protocolli sanitari sono scattati con grande tempestività. Ovviamente in reparto vige la massima allerta e la situazione è continuamente monitorata.



