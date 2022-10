Momenti di paura nel tardo pomeriggio al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Un paziente di circa trent’anni, senza alcun motivo apparente, ha prima dato in escandescenze e poi ha aggredito uno dei medici di turno.

In difesa del dottore è intervenuta una guardia giurata in servizio all’ingresso, ma anche lui è stato colpito violentemente dall’uomo in preda a una crisi di nervi.

Ne sono nati momenti di confusione: l'esagitato ha anche disintegrato un computer e lanciato una barella, con comprensibile panico tra i numerosi pazienti in attesa di essere visitati.

Con grande fatica il trentenne è stato immobilizzato e poi calmato. Quindi è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

Sul posto gli agenti del pronto intervento dei carabinieri e i dirigenti dell’Azienda ospedaliero universitaria.

