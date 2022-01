Sta andando già in rovina a Sassari il parco di Via Pirandello (in una zona chiamata luci gialle), inaugurato dalla precedente giunta Sanna. Erbacce dappertutto, camminamenti e giochi già deteriorati sono lo spettacolo che si trovano davanti utenti e cittadini.

"Da mesi nel parco non si vede più nessuno per eseguire un minimo di manutenzione", dicono in coro i residenti. L'assessore all'Ambiente e Verde Pubblico Antonello Sassu rigetta però le accuse.

"Sono a conoscenza della situazione precaria del parco, che però non può essere gestito dal mio assessorato - precisa -. Quel parco innanzitutto non poteva essere inaugurato. È tagliato in due da una strada, presenta vari pericoli e deve essere ancora messo in sicurezza. Per questo bisogna recuperare delle risorse, che al momento non sono disponibili. La precedente Amministrazione doveva fare le cose per bene, invece di lasciarle a metà".

I problemi quindi esistono, al di là delle responsabilità. Certo è che se il parco di via Pirandello non è in sicurezza bisognerebbe transennarlo o proibire in qualche modo l'entrata ai cittadini.

