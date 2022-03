Super lavoro per gli operatori sanitari del 118 di Sassari, costretti ad adattarsi a nuove mansioni per la carenza in organico degli addetti alla sicurezza. Da qualche tempo presidiano, infatti, l’eliporto dell'ospedale Rizzeddu garantendo protezione ai loro colleghi.

“Una circolare dell’Areus ha stabilito che, per conto della AirGreen, dobbiamo garantire la sicurezza nell’area dove atterrano gli elicotteri – spiegano i volontari del 118 – massima attenzione e postazioni precise, individuate vicino all’ambulanza, in entrambi i lati, e nella parte retrostante per evitare che qualcuno possa avvicinarsi nel momento del decollo e dell’arrivo”.

Nell’eliporto è garantita anche la presenza degli operatori del Gsa incaricati alle operazioni di antincendio. La garanzia della sicurezza è affidata, in questo momento, quasi esclusivamente agli operatori che lamentano il carico di lavoro delicato, oltre a quello di loro competenza: la presa in carico del paziente che viene trasferito dall’elicottero al reparto di pronto soccorso.

© Riproduzione riservata