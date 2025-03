Più sicurezza per i pedoni e un aumento dei parcheggi a Sassari nella zona della questura. E' il progetto del settore Mobilità delle Infrastrutture del Comune che sta prevedendo nelle prossime settimane, in collaborazione con la questura, dei cambiamenti nella viabilità e nella segnaletica dell’isolato perimetrale intorno all’edificio della polizia di Stato che include via Palatucci, via Montello, via Flumenargia e via Gabriele d'Annunzio.

Ci sarà un nuovo attraversamento per arrivare all’ingresso della questura e che sarà posizionato in un punto più visibile. In cantiere poi l'istituzione di una fascia di sosta sul lato del parco Emanuela Loi, e la riorganizzazione dell'isola di traffico, con nuovi stalli di sosta per auto e moto.

Con lo scopo di ottenere una maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti, verrà ridotta la larghezza delle corsie, come previsto dalla normativa, e saranno spostati in avanti gli stop di via Gabriele D'annunzio, di Montello e di Palatucci in modo da migliorare la visibilità degli incroci rispetto alla sosta.

Doppio senso di marcia su un tratto di via Flumenargia, con la nascita di una corsia riservata ai mezzi autorizzati della Polizia di Stato. Gli stalli presenti sulla nuova corsia saranno spostati e aumentati sul lato sinistro di via Montello (sino a via Palatucci). Questi diverranno liberi e non saranno più riservati al personale della questura.

Sarà anche istituito un percorso pedonale su via Flumenargia, lato edificio della polizia, per consentire un più agevole passaggio delle persone.

