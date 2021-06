I bambini della provincia di Sassari sono i meno felici e sportivi della Sardegna: 63° posto in Italia. E del resto nel territorio sassarese il tasso di fecondità è uno dei più bassi d'Italia: 103esima posizione sulle 107 province esaminate.

Quanta distanza da Cagliari, che invece primeggia nella speciale classifica della qualità della vita stilata dal Sole 24ore.

I parametri che peggiorano la posizione della provincia di Sassari, oltre al bassissimo tasso di natalità, sono anche la mancanza di verde attrezzato (posizione numero 99) e l'indice sport e bambini (91° posto) che indica come le amministrazioni si occupino pochissimo dell'attività fisica dei bambini.

Nè vanno meglio le cose nella qualità della vita per la fascia dei giovani dai 18 ai 35 anni. La provincia di Sassari occupa la posizione numero 81. Peggio nell'isola fa solo il Sud Sardegna, fanalino di coda.

I dati che stridono sono i laureati e i giovani con titoli terziari: nonostante la presenza dell'Università, il sassarese occupa la posizione numero 102 in Italia. Penalizzanti anche il gap degli affitti tra centro e periferia (93°) e le aree sportive all'aperto (92° posto).

Il dato della carenza di aree sportive per i giovani sovrapponibile a quello della fascia dei bambini, descrive una popolazione che cresce con scarse possibilità di fare attività fisica e sport. In compenso la provincia di Sassari è sesta in tutta Italia per numero di bar e discoteche. Insomma non proprio uno stile di vita sanissimo quello proposto a bambini e giovani.

