Il Piccolo Cinema San Donato è una rassegna di cinema all'aperto, popolare e gratuita, curata e prodotta da Il Colombre Aps, con il patrocinio del Comune di Sassari. Fa parte del progetto “La scuola della Comunità” dell’Istituto Comprensivo San Donato all’interno del bando “Scuola bene comune”, promosso e finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Dal 26 giugno al 5 settembre ogni venerdì e sabato, alle 21, verranno proiettati 12 film nel cortile della Scuola Media di via Sebastiano Satta.

Il tema scelto quest’anno è il mondo dei confini e degli spazi: da quelli tangibili dei territori urbani, con le loro periferie e le situazioni di marginalità, a quelli più astratti, ma non per questo meno importanti, che pone ogni singolo individuo nel rapportarsi con gli altri, e nell'affrontare i propri traumi, le ferite del passato e le colpe; per arrivare ai confini posti dalla società e dalle istituzioni, quando non riescono ad affrontare pienamente le sfaccettature della quotidianità e tutte le sue forme.

Si parte il 26 giugno con “I Miserabili”, il film del 2019 di Ladj Ly che mostra il fragile equilibrio del quartiere Montfermeil, alla periferia di Parigi, dove Victor Hugo ambienta il suo omonimo capolavoro. Il mondo delle carceri è al centro del secondo appuntamento, il 27 giugno: ne “Il Profeta”, con la regia di Jacques Audiard, il diciannovenne Malik si ritrova in un ambiente ostile e dovrà imparare a gestire le regole della prigione, muovendosi tra le anime che la abitano.

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