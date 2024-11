Doni per la terapia intensiva neonatale dell’Aou di Sassari.

Promotore dell’iniziativa è l’Asd Apnea Team Sassari che, nei giorni scorsi, ha regalato al reparto di viale San Pietro un gran numero di mussoline e body per i bimbi appena nati.

«Li ringraziamo dal profondo del cuore - afferma la dottoressa Ornella Biasetti - questi regali sono molto utili per il nostro reparto e per i nostri piccoli, soprattutto per i bambini estremamente pretermine».

Le mussoline saranno utilizzate per il contenimento dei neonati durante il bagnetto e la poppata mentre i body verranno indossati dai piccoli una volta che usciranno dall’incubatrice. La donazione assume un particolare valore anche perché, in certi casi, non tutti possono permettersi questi capi di vestiario.

«Ci capita talvolta - spiega la dottoressa - di incontrare persone che hanno necessità e, anche grazie a regali come questi, la struttura ha tutto quello che serve». Il gesto, voluto dall’Apnea Team, non è il primo dell’organizzazione.

«Ci dedichiamo anche al sociale - dichiara il suo presidente Augusto Vannucci, presente insieme al suo vice Marco Delrio - e diamo una mano quando occorre. Ad esempio quando facciamo le gare di pesca in apnea il pescato lo diamo sempre alle famiglie indigenti del territorio».

