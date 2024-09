Rinviato al 15 novembre in tribunale a Sassari il procedimento relativo alle 11 morti Covid e alle decine di contagi avvenuti nel marzo 2020 nel reparto di Cardiologia del Santissima Annunziata.

Stamattina il pm Paolo Piras, come annunciato nei mesi scorsi e come richiestogli dal gup Gian Paolo Piana, ha riformulato le accuse contro due degli imputati, Bruno Conti, al tempo direttore sanitario dell’Aou, difeso dall’avvocato Nicola Satta, e Giorgio Steri, ex commissario straordinario dell’Ats Sardegna ed assistito dal legale Guido Manca di Bitti. Il terzo è Fiorenzo Delogu, a cui, come per gli altri due, è stato chiesto il rinvio a giudizio dalla procura per omicidio colposo plurimo ed epidemia colposa, e che quattro anni fa era coordinatore dell’area di crisi locale dell’Area socio sanitaria di Sassari, ed è oggi difeso dai legali Silvio Piras e Giovanni Sechi.

Il pm ha consegnato un allegato al gup, a cui gli avvocati della difesa non hanno potuto avere accesso.

Sono citati come responsabili civili anche l’Ats e l’Aou con l’avvocato Sebastiano Chironi. Le parti civili sono rappresentate dai legali Elias Vacca, Francesco Porcu, Emiliano Alfonso, Marcello Masia. A novembre probabili dichiarazioni degli imputati e discussione delle parti.

