La polizia di Stato ferma a Sassari un uomo che doveva essere espulso.

Nei giorni scorsi gli agenti della questura sono intervenuti nel centro storico in seguito alla segnalazione di una persona che infastidiva in un locale la clientela offendendola e comportandosi in maniera molesta. Ai poliziotti intervenuti il 35enne, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’alcol, rivolgeva frasi sconnesse e appariva molto agitato. Veniva condotto in questura dove si dichiarava “cittadino del mondo” continuando a rifiutare ogni collaborazione con le forze dell’ordine. Solo dopo qualche tempo lo straniero riusciva a calmarsi permettendo le attività di polizia.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionato per ubriachezza e deferito all’autorità giudiziaria per inosservanza alle norme in materia di immigrazione, si scopriva anche che sul 35enne pendeva un provvedimento di espulsione. Per questo motivo si procedeva con le pratiche tese a eseguire il provvedimento da parte degli agenti dell’Ufficio immigrazione della questura e, al termine dell’iter, lo straniero veniva portato nel centro di detenzione per migranti di Macomer.

