“Preso atto della indisponibilità, per gravi motivi di carattere personale, della professoressa Antonella Lugliè a proseguire nell’incarico di assessore comunale, a suo tempo conferitole con decreto sindacale, viene revocato l’incarico di assessore comunale con delega all’Urbanistica e allo Sviluppo turistico che viene conferita all’assessore Nicola Lucchi”.

Con queste parole il sindaco del Comune di Sassari, Nanni Campus, annuncia in aula le dimissioni della docente universitaria di Ecologia, componente dell’esecutivo comunale, a cui subentra Lucchi già assessore alla Cultura, alle Politiche educative e Pari opportunità, deleghe che verranno assunte dalla consigliera 5 Stelle, Laura Useri.

Domani la firma dei decreti di nomina. Un mini rimpasto prima della fine dell’anno che modifica la composizione dell’esecutivo Campus.

“Con sentimenti fraterni voglio esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza alla professoressa Lugliè e a tutti suoi familiari – aggiunge il primo cittadino - ringraziandola per il lavoro svolto e per come ha saputo gestire in un periodo complesso l’assessorato più difficile che questa giunta abbia dovuto gestire. Una dedizione e uno sforzo di cui la città e il consiglio intero gliene rendono merito”.

